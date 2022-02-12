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Кара Делевинь получила главную роль в шокирующем триллере «Восхождение»

Кара Делевинь получила главную роль в триллере "Восхождение"

Известная модель и актриса Кара Делевинь исполнит главную роль в триллере «Восхождение», — сообщает Variety.

Проект расскажет об акции «Гринпис» в защиту Арктики. Делевинь перевоплотится в отчаянную альпинистку, которая стала лидером этой акции. В знак протеста против бурения скважин в Арктике, активисты решили взобраться на самое высокое здание в Европе — лондонский The Shard.

Постановщиком картины будет Хейли Истон Стрит, которая работала над визуальными эффектами «Лиги справедливости».

«Восхождение» станет режиссерским дебютом Хейли и она очень взволнована по этому поводу: «Моя страсть к этому проекту непоколебима, это идеальная тема, стиль и технический вызов для меня. Я использую навыки, которые отточила за последние 20 лет, и «Восхождение» затрагивает все аспекты моей жизни и работы. Я не могу быть более счастлива воплотить в жизнь эту важную экологическую историю и позволить удивительным персонажам и захватывающим событиям по-настоящему сиять на экране» — поделилась эмоциями Стрит.

12 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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