Кара Делевинь получила главную роль в шокирующем триллере «Восхождение»

Известная модель и актриса Кара Делевинь исполнит главную роль в триллере «Восхождение», — сообщает Variety.

Проект расскажет об акции «Гринпис» в защиту Арктики. Делевинь перевоплотится в отчаянную альпинистку, которая стала лидером этой акции. В знак протеста против бурения скважин в Арктике, активисты решили взобраться на самое высокое здание в Европе — лондонский The Shard.

Постановщиком картины будет Хейли Истон Стрит, которая работала над визуальными эффектами «Лиги справедливости».

«Восхождение» станет режиссерским дебютом Хейли и она очень взволнована по этому поводу: «Моя страсть к этому проекту непоколебима, это идеальная тема, стиль и технический вызов для меня. Я использую навыки, которые отточила за последние 20 лет, и «Восхождение» затрагивает все аспекты моей жизни и работы. Я не могу быть более счастлива воплотить в жизнь эту важную экологическую историю и позволить удивительным персонажам и захватывающим событиям по-настоящему сиять на экране» — поделилась эмоциями Стрит.