Босфорский пролив закрыли для движения судов

Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за неисправности сухогруза. Об этом сообщает служба береговой охраны Турции.

Это произошло по причине поломки оборудования плавающего под либерийским флагом судна «CHENG MAY» длиной 295 метров, на борту которого около 170 тысяч тонн угля.

Движение судов через Босфор останавливали в декабре прошлого года в связи с поломкой танкера Ahmet Telli. Для решения ситуации в район происшествия были экстренно направлены буксиры. В ноябре пролив был временно закрыт для транзитных судов из-за сильного тумана, который привел к снижению видимости на море.