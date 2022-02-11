Внебрачный сын Шварценеггера украсил обложку глянца

Парень рассказал, что гордится представлять новый выпуск издания и отметил, что много времени посвящает своему здоровью.

Сын голливудской кинозвезды Арнольда Шварценеггера и его домработницы Милдред Патриции Джозеф Баэна принял участие в фотосессии для журнала Men’s Health. Соответствующее фото парень опубликовал в Instagram.

На обложке издания 24-летний Баэна предстал в белой майке и голубых джинсах под дождем. Автором снимков выступил известный фотограф Эрик Рэй Дэвидсон.

«Какая честь и привилегия быть на обложке журнала Men’s Health Magazine! Для человека, который так много посвящает своему здоровью и физической форме, это невероятная веха. Я надеюсь, что вам всем понравится отличная статья, а также вы получите еще больше удовольствия от прокачки после нее!» — подписал снимок Баэна.

Как известно, Джозеф недавно начал съемки в новом фильме «Лава».