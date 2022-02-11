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«Власть пса» попала сразу в 12 номинаций Оскар

«Политический процесс»: главного фаворита «Оскара-2022» оправдал кинокритик

Хит от Netflix с Бенедиктом Камбербэтчем всерьез нацелился собрать с десяток статуэток главной мировой кинопремии. Портал PopCornNews пообщался с известным кинокритиком, чтобы понять феномен «Власти пса».

«На “Оскар” слабые фильмы выдвигаются редко. Бывает, но, как правило, за этим стоит какой-то политический процесс, а шорт-лист нынешнего года — достаточно ровен и репрезентативен», — объясняет критик Мария Безрук.

«Власть пса» максимально попадает в нынешнюю повестку, причем не только из-за режиссёра-женщины, но и по ряду других критериев, которые делают фильм Джейн Кэмпион главным фаворитом грядущего «Оскара», резюмирует критик:

«Это классическая драма, плюс в главной роли Камбербэтч, которого обожает весь мир, плюс камерная история. Это тренд последних «Оскаров». За последние лет 10-15 были случаи, когда большие картины брали премию. Но в основном отмечали камерные, семейные драмы, монодрамы, как “Выживший”, и так далее».

11 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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