«Игру в кальмара» покажут в кинотеатрах В ближайшие дни Украина получит американские ракетные комплексы Stinger » «Власть пса» попала сразу в 12 номинаций Оскар Хит от Netflix с Бенедиктом Камбербэтчем всерьез нацелился собрать с десяток статуэток главной мировой кинопремии. Портал PopCornNews пообщался с известным кинокритиком, чтобы понять феномен «Власти пса». «На “Оскар” слабые фильмы выдвигаются редко. Бывает, но, как правило, за этим стоит какой-то политический процесс, а шорт-лист нынешнего года — достаточно ровен и репрезентативен», — объясняет критик Мария Безрук. «Власть пса» максимально попадает в нынешнюю повестку, причем не только из-за режиссёра-женщины, но и по ряду других критериев, которые делают фильм Джейн Кэмпион главным фаворитом грядущего «Оскара», резюмирует критик: «Это классическая драма, плюс в главной роли Камбербэтч, которого обожает весь мир, плюс камерная история. Это тренд последних «Оскаров». За последние лет 10-15 были случаи, когда большие картины брали премию. Но в основном отмечали камерные, семейные драмы, монодрамы, как “Выживший”, и так далее».