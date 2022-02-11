Украинка снимется вместе с Киану Ривзом в приквеле фильма «Джон Вик»

Талант, о котором должен знать весь мир!

Когда-то она пробовала свои силы в родной стране — преодолела кастинг на шоу «Танцуют все» и даже оказалась в пятерке лидеров. После этого девушка из городка Конотоп не сдалась и пошла дальше – уже через два года поехала работать хореографом в Лас-Вегасе. Так все и завертелось.

За это время Марина построила просто молниеносную карьеру, так что скоро выйдет сериал-приквел фильма «Джон Вик» — «Континенталь» — где она снимется. Также в ленте появятся Киану Ривз, Мел Гибсон, Колин Вуделл и другие звезды.

Гордость переполняет – это космически круто!