США призвали Китай убедить Россию «поступить правильно» в отношении Украины

Посол США в ООН выразила надежду на то, Китай призовет Россию «поступить правильно» в отношении Украины, что побудило ее китайского коллегу быстро отреагировать призывом к дипломатии и прекращению «нагнетания напряженности».

Китай был единственной страной, которая на прошлой неделе поддержала Россию в неудачной попытке помешать созыву заседания Совета Безопасности ООН по требованию США для обсуждения наращивания российских войск у границ Украины с Россией и Беларусью.

Когда в 2014 году Россия аннексировала украинский Крым, Китай воздержался при голосовании, в ходе которого Россия наложила вето на предложенную США резолюцию Совета Безопасности, в которой содержался протест против проведения референдума о статусе Крыма и призыв к странам мира не признавать его.

Западные дипломаты надеются убедить Пекин не вставать вновь на сторону России, если Москва вторгнется в Украину, упирая на суверенитет и территориальную целостность и не представляя ситуацию в Украине как напряженность между мировыми державами.

«Мы надеемся, что Китай сыграет свою роль в подталкивании России к тому, чтобы она поступила правильно», – заявила CNN посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Китай выражал в Совете Безопасности большую озабоченность по поводу защиты целостности границ и суверенитета государств. Это именно то, что делают русские – они угрожают целостности границы», – заявила она.

По словам Томас-Гринфилд, она надеется, что ее китайкий коллега в ООН посол Чжан Цзюнь сосредоточится на этом послании.

Ее слова вызвали быстрый ответ Чжан Цзюня в Твиттере.

«Наше послание последовательное и четкое: нужно разрешать любые разногласия дипломатическим путем. Перестать нагнетать напряженность. Обоснованные требования России в области безопасности должны быть серьезно рассмотрены», – написал дипломат.