Рассел Кроу сыграет в экранизации комиксов Marvel

В актерском составе экранизации комиксов Marvel, посвященных Крейвену-Охотнику, произошло важное пополнение. К нему присоединился Рассел Кроу. Персонаж, которого предстоит сыграть знаменитому австралийскому актеру, пока держится в секрете.

Титульная роль досталась Аарону Тейлору-Джонсону, который ранее играл Ртуть в фильме «Мстители 2: Эра Альтрона». Съемки должны стартовать уже в ближайшее время, так как ранее было объявлено, что экранизацию планируется представить зрителям 13 января 2023 года.

Отметим, что у Кроу уже есть опыт работы в проектах, основанных на комиксах. Он снимался в картине «Человек из стали». Также он принимал участие в развитии так называемой Темной Вселенной студии Universal.

Напомним, что Крейвен-Охотник дебютировал в комиксах в 1964 году. Его создателями являлись Стэн Ли и Стив Дитко. Настоящее имя персонажа Сергей Николаевич Крайвенов. Согласно мифологии, он был буквально одержим охотой на крупную дичь и соперничал с Человеком-пауком. Для получения сверхъестественных сил и способностей Крейвен использовал специальную сыворотку. Примечательно, что он являлся одним из основателей Зловещей Шестерки.