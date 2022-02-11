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«Провал тысячелетия»: первые кадры сериала «Властелин колец» разочаровали фанов

«Провал тысячелетия»: первые кадры сериала «Властелин колец» привели фанов в бешенство

Вряд ли в Amazon Prime могли рассчитывать на настолько жесткий поток негатива после публикации фотографий со съемок и первых кадров из сериала «Властелин колец: Кольца власти». Даже обычно толерантные западные сериаломаны не смогли пройти мимо.

Публике показали помолодевшую относительно оригинальной трилогии эльфийку Галадриэль в яркой броне, юного Элронда, целительницу Бронвен, бродячих охотников, а также короля гномов Дурина IV и гномью принцессу Дису, к которой претензий больше всего.

«Не так страшно, что она чернокожая — но где ее борода? Не канон!», «Толкин вертится в гробу», «Настоящая катастрофа. Сериал станет провалом тысячелетия», — возмущаются в официальном Instagram сериала.

В комментарии набежали сотни фанатов Толкина, которые даже призывают Amazon отложить премьеру, которая была изначально запланирована на сентябрь — шоураннеров умоляют отреагировать на возмущения публики и «сделать нормально»:

«Все кадры выглядят ненатуральными, словно это какой-то сериал для подростков», «Третий сезон “Ведьмака”, о котором никто не просил», «Атмосфера Толкина не чувствуется — мы такого не заслуживаем», «В Instagram срочно нужны кнопки дизлайка!»

11 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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