Глава НАТО предупредил о «реальном риске нового конфликта» в Европе

Глава НАТО Йенс Столтенберг предупредил в пятницу о «реальном риске нового вооруженного конфликта в Европе», поскольку и альянс, и Россия наращивают свое военное присутствие вокруг Украины. Об этом сообщило агентство «Франс-Пресс».

На этой неделе в Румынию прибывает в общей сложности 1000 американских военнослужащих, предназначенных для поддержки восточного фланга НАТО, в то время как дополнительные войска и техника также направляются в соседние страны.

«Существует реальный риск нового вооруженного конфликта в Европе. Численность российских войск увеличивается, а время для предупреждения [о нападении] сокращается», — заявил Столтенберг на пресс-конференции после посещения черноморской военной базы имени Михаила Когэлничану. Столтенберг встретился с румынскими военнослужащими и президентом страны Клаусом Йоханнисом.

«В то же время у нас в этом нет никакой уверенности, и поэтому мы продолжаем обращаться к России с призывом к деэскалации и добросовестному ведению политического диалога с НАТО и союзниками по НАТО», — добавил генсек НАТО.

Президент США Джо Байден объявил на прошлой неделе, что отправляет 1000 солдат в Румынию и 2000 в Польшу. В Румынию будут переведены американские военнослужащие, базирующиеся сейчас в Германии.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что готов направить в Румынию сотни военнослужащих под командованием НАТО.

На территории Румынии, вошедшей в состав НАТО в 2004 году, уже размещены около 900 военнослужащих из США, а также 140 итальянских и 250 польских военнослужащих.

Между тем, как сообщило агентство «Рейтер», Финляндия, не входящая в Североатлантический альянс и граничащая с Россией, подписала в пятницу соглашение стоимостью 9,4 млрд долларов о покупке 64 американских истребителей F-35.

Однако на приобретение и развертывание самолетов понадобится около пяти лет. Ранее Финляндия заявляла, что эксплуатация F-35 начнется в 2027 году.

Помимо самолетов, в контракт, заключенный с правительством США и производителем самолетов Lockheed Martin, заложены техническое обслуживание, запасные части и услуги по обучению, говорится в заявлении Сил обороны Финляндии в пятницу. Конракт будет подписан в этом году.

«Цель состоит в том, чтобы к 2030-м годам финская система F-35 имела максимально возможную мощность», — заявили в финских Силах обороны.

Финляндия, которая в годы «холодной войны» была нейтральной страной, является членом ЕС. В последние годы Хельсинки укрепляет сотрудничество с западным военным

альянсом, а политика финских сил обороны в материально-технической части основана на том, чтобы все новое вооружение было совместимо с техникой, используемой НАТО.

Правительство Финляндии заявило, что решение о покупке американских самолетов, о котором было объявлено в декабре, было частью долгосрочных планов по укреплению обороноспособности страны, а не ответом на текущую конфронтацию между Западом и Россией из-за Украины.

«Это часть нашего долгосрочного планирования и не имеет ничего общего с текущей ситуацией как таковой», – заявил посол Финляндии в США Микко Хаутала.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в январе, что в настоящее время страна не планирует подавать заявку на вступление в НАТО, но добавила, что скандинавская нация сохраняет за собой право на вступление, если в этом возникнет необходимость.