ФРС устроит долларовый шок — рост учетной ставки неизбежен

По мере того как инфляция в США продолжает разгоняться, обновляя рекорды со времен Рональда Рейгана, рынки начинают закладывать в котировки ужесточение политики ФРС в масштабах, которых мир не видел несколько десятилетий.Фьючерсы на ставку Федрезерва заложили 55% вероятности того, что американский центробанк на заседании в марте повысит процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов вместо стандартных в 25 б.п.

Такой шаг, если состоится, станет первым для ФРС с мая 2000 года. Еще утром рынок оценивал вероятность подобного сценария всего в 30%, но резко изменил мнение после публикации свежей инфляционной статистики по США.

В январе темпы роста потребительских цен в крупнейшей экономике мира вновь превысили прогнозы и обновили максимум с 1982 года — 7,5%. В месячном выражении инфляция составила 0,6%, а базовый показатель, исключающий волатильные товары, такие как продовольствие и энергоносители, разогнался до 6%. Это также стало рекордом за 40 лет.

Ускорение инфляции в Штатах продолжается 20 месяцев без перерыва, а при этом 9 месяцев из последних 11 фактические цифры оказываются выше ожиданий Уолл-стрит.

По некоторым метрикам американская инфляция уже превысила рекорды 1970х — например, по количеству компаний, которые объявляют о планах повысить цены в ближайшие 12 месяцев.

При том, что цель ФРС — инфляция в 2%, перспектива самого резкого за 22 года шага на ближайшем заседании становится вполне реальной, отмечает Джеймс Найтли, экономист ING.

Федрезерв может повысить ставку четырежды в этом году и столько же раз в следующем, полагают в ING. Это сделает цикл ужесточения политики самым резким с 2004 года: тогда американский ЦБ увеличил стоимость займов 16 раз за 2-летний период.

Шаг на 50 б.п. в марте принесет «шок и ужас на рынки», но продемонстриурует «решимость ФРС в борьбе с инфляцией, отмечает Билл Акман, основатель и СEO хедж-фонда Pershing Square Capital Management.

«ФРС проигрывает инфляционную битву, ее политика политика отстает, что приносит болезненные последствия для наиболее уязвимых», — констатирует Акман.

С учетом того, что в марте ФРС, скорее всего, объявит о сокращении баланса, запустив процесс изъятия залитой в рынки долларовой ликвидности, результатом станет укрепление доллара, которое может продолжится весь текущий год, полагают в ING.