Чехія планує продовжити постачати Україні зброю

Про це він сказав у інтерв’ю Європейській правді.

«Наразі не знаю, в якій саме формі це буде, але наш уряд має політичну волю допомогти Україні встояти у цій кризі. Частина цих зусиль спрямована на те, щоби змінити «розрахунки втрат» для Путіна, щоб він ухвалив рішення не нападати на Україну фізично», — сказав голова МЗС Чехії.

За його словами, у чеському суспільстві не було дискусій щодо того, чи надавати снаряди Україні.

«Звичайно, у людей можуть бути різні думки, але щодо постачання зброї Україні взагалі не було політичних дебатів. Тому я радий, що зрештою Чехія приєдналася до клубу держав, які допомагають Україні також таким чином. Як ви вже згадали, це роблять не всі держави. Але клуб у нас непоганий – ми там разом з США, Британією, Польщею, країнами Балтії», — сказав міністр.

Він зазначив, що Чехія допомогає Україні, бо події у державі впливають на Центральну Європу.

«Змінюється міграція, економічна взаємодія — все змінюється. Ми з вами у близькому сусідстві, тому все, що відбувається у вас, має для нас значення», — сказав Ліпавський.