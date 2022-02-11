Британия анонсировала тотальные санкции после переговоров Лаврова и Трасс

Правительство Британии в четверг утвердило расширение санкционного режима в отношении России.Поправки в закон 2018 года, принятые парламентом, подписанные министром по делам Европы Джеймсом Клеверли и вступившие в силу незамедлительно, разрешают вносить в «черные списки» компании из всех ключевых секторов российской экономики и любое лицо, связанное с российской властью.

В перечень стратегически важных отраслей, над которыми подвешен дамоклов меч санкций, внесены энергетика, добыча полезных ископаемых, химия, строительство, военно-прмышленный комплекс, транспорт, цифровые технологии, электроника и СМИ.

Если в прошлом под санкции могли попасть физические и юридические лица, напрямую вовлеченные в дестабилизацию Украины, то теперь это определение расширяется. Меры возможны в отношении тех, кто финансирует и предоставляет ресурсы для такой дестабилизации, ведет бизнес с Донбассом и работает в Крыму, получив собственность «в нарушение законодательства Украины», следует из документа, размещенного в базе правовых актов Соединенного королевства.

Кроме того, под санкции может попасть любое лицо, получающее выгоду от российского правительства или оказывающее ему поддержку.

Под определение «правительство РФ» попадают президент, администрация президента и агентства, которые подчиняются главе государства, председатель правительства РФ и его заместители, российские министерства, любые государственные органы и агентства, включая правоохранительные органы, и ЦБ РФ.

Закон о санкциях, которые будут введены в случае агрессии России против Украины, был принят спустя несколько часов после того, как в Москве завершились переговоры главы МИД Британии Лиз Трасс с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Трасс, приехавшая в Москву через два дня после президента Франции Эмманюэля Макрона, повторила призыв отвести войска от границы с Украиной, куда, по западным данным, стянута половина всей сухопутной армии РФ.

Россия также должна выполнить Минские соглашения: прекратить огонь в Донбассе и отвести тяжелые вооружения, перечислила Трасс.

«Я не вижу другой причины держать 100 тысяч солдат на границе с Украиной, кроме того, чтобы угрожать Украине, — сказала она. — И если Россия всерьез настроена на дипломатию, ей надо убрать эти войска и воздержаться от угроз». Что касается гарантий безопасности России, то Россия, по мнению Трасс, и так в безопасности. «Никто не подрывает безопасность России, это просто-напросто неправда», — подчеркнула она.

Лавров, по собственным словам, ответил Трасс отказом. «Требование убрать российские войска с российской территории никоим образом не менялось в ответ на наши аргументы. И это вызывает сожаление как минимум», — сказал он.

По его словам, британская сторона осталась глуха к разъяснениям о том, что Москва считает неприемлемым обеспечение безопасности одних государств за счет других и не собирается ни на кого нападать.

«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается — вроде бы слушаем, но не слышим», — сказал Лавров.

Он добавил, что Москва готова к нормализации отношений, но на принципах равноправия и взаимного уважения интересов друг друга. «Ультиматумы и угрозы определенно никуда не приведут», — сказал он.

Премьер Британии Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом назвал происходящее «самым серьезным кризисом безопасности в Европе за последние десятилетия».

«Мы должны поступить правильно, — призвал Джонсон. — И я думаю, требуется комбинация санкций, военной решимости и дипломатии».