Японские пенсионеры учатся играть в видеоигры в специальном клубе

В Японии существует специальный игровой клуб, предназначенный исключительно для пенсионеров. Цель инициативы — объединить пожилых людей с помощью видеоигр и помочь им избежать одиночества, особенно во время пандемии.

Киберспортивный центр ISR в городе Кобе открыли еще летом 2020 года. Однако на днях издание South China Morning Post выпустило небольшое видео о нем, рассказав немного об инициативе и поговорив с посетителями.

По словам владельца клуба Кодзи Нашимото (Koji Nashimoto), это пространство призвано помочь людям «найти смысл жизнь после выхода на пенсию, избежать изоляции и дать им чувство общности».

Прийти в центр ISR может любой человек старше 60 лет. Регистрация в клубе бесплатна, а сами игровые сессии длятся по 90 минут. После этого пожилые геймеры могут пообщаться друг с другом и попить чай или кофе во время 30-минутного перерыва.

Одна из посетительниц клуба, 63-летняя Тамаэ Хитоми (Tamae Hitomi), говорит, что видеоигры помогают ей почувствовать себя моложе:

Я словно вовзращаю себе молодость или вновь чувствую себя ребенком.70-летняя Юрико Такеда (Yuriko Takeda) воспринимает посещение центра как отличную тренировку для мозга. По ее словам, организаторы каждый месяц учат пожилых людей новым играм, поэтому этот процесс никогда не наскучивает.

Сотрудники центра ISR проводят для каждого пенсионера базовый инструктаж для конкретной игры. При этом они стараются не давать геймерам слишком сложные тайтлы или пытаться научить их большому количеству приемов.

Многие из посетителей клуба чувствовали себя одинокими и изолированными от внешнего мира после локдаунов. Однако видеоигры помогли им вновь почувствовать связь с другими людьми.