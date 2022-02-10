В развитии японских и английских народных песен выявили схожие закономерности

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Междисциплинарная группа ученых проанализировала выборку из 10062 японских и английских народных песен на наличие кросс-культурных закономерностей. Оказалось как в японских, так и в английских песнях, ноты с более сильными ритмическими функциями изменяются или удаляются реже всего, а замены нот наиболее вероятны между соседними нотами. Результаты исследования, опубликованные в Current Biology, показывают, что даже такая творческая форма искусства, как музыка, подвержена эволюционным ограничениям, аналогичным тем, которые управляют эволюцией генов, языков и других областей культуры.

Без музыки практически невозможно представить ни одну культуру мира. Мелодии народных песен ученые зачастую рассматривают как передаваемые последовательности нот, которые меняются со временем под влиянием когнитивных, акустических или физических ограничений. Некоторые предполагают, что закономерности культурной эволюции, формирующие музыкальное разнообразие, подобны эволюционным процессам, лежащим в основе генетической изменчивости. Но предыдущие попытки количественно проверить такое предположение были сосредоточены в основном на западной музыке. Более того, в прошлых исследованиях музыка в основном исследовалась на уровне популяции, а микроуровневые процессы (например, устная передача музыки от человека к человеку) вообще не учитывались, хотя, вероятнее всего, они играли важную роль на протяжении большей части нашей эволюционной истории до появления нотной записи и технологий звукозаписи.

Музыковед Патрик Сэвидж (Patrick Savage) из Университета Кэйо вместе с другими учеными решили проанализировать ноты народных песен, исполняемых на английском (n = 4125) и японском (n = 5957) языках и проверить, есть ли одинаковые музыкальные закономерности в разных культурах. Сначала они преобразовали ноты в последовательности букв, которые можно было прочитать с помощью алгоритма. Похожий алгоритм используют для отслеживания эволюционных изменений в природе. Далее они определили родственные варианты мелодий и сравнили их, чтобы выяснить, какие виды различий в музыкальных нотах встречаются чаще и где эти различия возникают.

Отрывки нот двух версий баллады «Ярмарка Скарборо», преобразованные в последовательности букв для дальнейшего анализа.

Оказалось, что в большинстве японских мелодий использовались пятиступенчатые гаммы, в то время как в английских мелодиях использовался более разнообразный набор гамм с преобладанием семиступенчатых гамм. Ученые сосредоточились на добавлении, удалении и замене нот в родственных мелодиях. Однако когда исследователи сравнивали две похожие мелодии, они не могли точно сказать, разница в количестве нот между ними вызвана добавлением или удалением, поэтому эти виды изменений они рассматривали как одно.

Исследователи также обнаружили, что замены нот встречаются намного реже, чем добавление или удаление нот как в японских, так и в английских народных песнях. И чаще всего замены происходили между соседними нотами, то есть ноту «соль» вероятнее всего заменяли на соседнюю, такую как «фа» или «ля». А ноты с более сильными ритмическими функциями, например, финальные ноты, с меньшей вероятностью менялись по мере развития мелодии, чем функционально менее важные ноты такие как короткие декоративные или безударные ноты. Ученые предположили, что в основе этого эффекта может лежать взаимодействие между музыкальным и лингвистическим ритмом: ноты приходящиеся на ударный слог важнее для пропевания текста.