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Сериал «Оби-Ван Кеноби» стартует на Disney+ 25 мая

Точную дату релиза первого эпизода шоу, в котором к роли вернётся Юэн Макгрегор, объявил гендиректор Disney Боб Чапек в рамках финансового отчёта корпорации.

Вскоре в соцсетях опубликовали и первый постер грядущего шоу.

Действие «Оби-Вана» развернётся через 10 лет после событий «Мести ситхов». Помимо Макгрегора, в шоу появится и Хейден Кристенсен, который снова сыграет Энакина Скайуокера, перешедшего на тёмную сторону Силы и ставшего Дартом Вейдером.

Среди прочих в сериале также сыграют Джоэл Эдгертон, Индира Варма, Кумэйл Нанджиани и Бен Сафди. В общей сложности выйдет шесть эпизодов шоу, которые поставит Дебора Чоу, работавшая над эпизодами «Мандалорца», «Лучше звоните Солу» и «Американских богов».

10 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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