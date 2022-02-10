Права на фильмы и игры по «Властелину колец» и «Хоббиту» выставят на продажу » Сериал «Оби-Ван Кеноби» стартует на Disney+ 25 мая Точную дату релиза первого эпизода шоу, в котором к роли вернётся Юэн Макгрегор, объявил гендиректор Disney Боб Чапек в рамках финансового отчёта корпорации. Вскоре в соцсетях опубликовали и первый постер грядущего шоу. Действие «Оби-Вана» развернётся через 10 лет после событий «Мести ситхов». Помимо Макгрегора, в шоу появится и Хейден Кристенсен, который снова сыграет Энакина Скайуокера, перешедшего на тёмную сторону Силы и ставшего Дартом Вейдером. Среди прочих в сериале также сыграют Джоэл Эдгертон, Индира Варма, Кумэйл Нанджиани и Бен Сафди. В общей сложности выйдет шесть эпизодов шоу, которые поставит Дебора Чоу, работавшая над эпизодами «Мандалорца», «Лучше звоните Солу» и «Американских богов».