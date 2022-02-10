Роли та десерти по-європейськи

Японські роли та десерти по-європейськи: де замовити суші в Ірпені?

Видався важкий день, тому все, чого хочеться — прийти додому та лягти відпочивати? А як же приготувати вечерю рідним, провести час з дітьми та приділити трішки часу собі? Коли на це все немає часу, виручає доставка суші та ролів «Рис&Риба». Чим особлива ця мережа суші-барів та що тут варто замовити?

Про меню закладу «Рис&Риба»

Смачно, корисно, поживно та Інстаграмно. Так, усе це про страви «Рис&Риба», які вже полюбились тисячам українців.

Смачно, тому що бренд-шефи мережі постійно експериментують та створюють нові унікальні смаки ролів, які ви не спробуєте більше ніде. Вони стараються поєднувати японські традиції з європейськими вподобаннями. Радимо спробувати новинки:

Рол «Фудзі» з тигровою креветкою, лососем, крем-сиром та авокадо.

Вага: 340 г

Ціна: 355 грн

Філадельфія в лососі з авокадо. Вічна класика з родзинкою.

Вага: 305 г

Ціна: 290 грн

Запечений рол «Такара» з крем-сиром, авокадо, тунцем, огірком та пармезаном.

Вага: 310 г

Ціна: 230 грн

Корисно, тому що тут використовують лише якісні та свіжі продукти, які не зашкодять вашій фігурі. Для тих, хто наситився ролами та суші, «Рис&Риба» пропонує смачні боули з лососем, тунцем, креветкою та вугром. Крім цього можна замовити свіжий тар-тар або салат чука.

Поживно, тому що у цих закладах не шкодують морепродуктів та овочів, аби порадувати вас смачненьким. Усі роли розрізані на 8 великих шматочків, яких точно вистачить на одну персону. Вага порції — 300-350 грамів. А якщо ви плануєте вечеряти великою компанією, можна замовити кілограмові сети, у які входять найпопулярніші позиції закладу. Кличте друзів та розділяйте радість з ними.

Інстаграмно, тому що шеф-кухарі приділяють увагу не тільки смаковим якостям страв, а й їх оформленню. Японські кухарі приділяють особливу увагу подачі своїх страв, перетворюючи їх на справжні кулінарні шедеври, тож в «Рис&Риба» вирішили не відставати. Кожна позиція, яку ви отримуєте в цій службі доставки, заслуговує на окреме фото у вашому Інстаграм профілі.

А на десерт?

Так, про солодке тут теж не забувають. Якщо ви втомились від звичайних рибних ролів, можна замовити солодкі позиції з бананом та шоколадом. Але особливою популярністю користуються традиційні японські десерти — моті.

До речі, тутешній рецепт моті дещо відрізняється від оригінального. Але зроблено це для того, аби десерт не змінив форму та залишився таким самим смачним після доставки. Обирайте смаки, які вам довподоби: вишня-боб-тонка, солона карамель, тірамісу, санго-маракуя. Переходьте на сайт мережі «Рис&Риба» та обирайте, чим посмакуєте уже сьогодні!