Роберт Паттинсон снялся для GQ и рассказал о трудной роли Бэтмена

Роберт Паттинсон стал героем нового выпуска журнала GQ, снявшись в фотосессии в довольно необычных образах: с выбеленными взлохмаченными волосами, грилзами на зубах и татуировками (пусть и не настоящими, а выполненными гримерами).

Актер также дал интервью изданию, которое в основном было посвящено новому фильму с его участием — «Бэтмену». Премьера одной из самых ожидаемых картин года должна состояться в марте.

Мы всегда снимали ночью, все время было очень темно, и я чувствовал себя очень одиноким. Все время надо было быть в костюме. Нельзя было выходить из студии в костюме, поэтому я почти не знал, что вообще происходит снаружи. Первый кадр фильма настолько отличается от кадров любого другого фильма о Бэтмене, что это просто задает совершенно другой темп.

С первого кадра это вообще детективная история. Обычно, когда вы видите Бэтмена, он появляется и избивает людей. Но тут он разговаривает, и между героями происходят эмоциональные сцены, которых, я думаю, не было ни в одном другом фильме,

— рассказал о съемках и о самом фильме Паттинсон, добавив, что режиссер Мэтт Ривз ориентировался на нуарные детективы середины XX века.

Актер, слава к которому пришла после подростковой вампирской саги «Сумерки», последние годы держался в стороне от мейнстрима и часто снимался в артхаусных фильмах, исторических драмах и так называемом фестивальном кино. Главная роль в фильме по комиксам DC стала для Роберта своеобразным возвращением в мир блокбастеров.

Роберт Паттинсон

Я постоянно оцениваю риски, что сводит всех с ума, пытаясь предсказать каждый элемент, который может произойти. А потом, в конце, просто такой: «Ах, черт возьми! Я просто буду играть смотрителя маяка, который спит с русалкой! Думаю, это правильный ход!»

— рассказал актер о выборе ролей, вспомнив фильм «Маяк», где он сыграл с Уиллемом Дефо.

О своей личной жизни Паттинсон в интервью особо не рассказал, но несколько раз все-таки упомянул свою девушку Сьюки Уотерхаус. Актер рассказал забавный случай, который произошел с ним совсем недавно. Техник, пришедший к ним в дом починить котел, оказался большим фанатом DC, и Сьюки активно поддерживала с ним беседу, пока Роберту пришлось сидеть отвернувшись.