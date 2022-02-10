Прогноз погоды на выходные 12–13 февраля: весна уже близко

Этот уикенд во всех регионах Украины пройдет без дневных морозов. По данным Sinoptik.ua, столбики термометров покажут +2–5 °С (в некоторых областях потеплеет до +11 °С), а воскресенье и вовсе порадует долгожданной солнечной погодой без осадков.

Погода в субботу

12 февраля осадки ожидаются только в западных областях. Небольшой дождь со снегом возможен на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях при температуре +2–4 °С. На остальной территории страны погода на выходных будет без осадков. Если вы еще не выбрали подарок для своей второй половинки к 14 февраля — самое время отправиться на поиски! Солнце будет показываться из-за облаков, скорость ветра не превысит 5 м/с. Температура воздуха в южных областях составит +5–9 °С, восточных и центральных — +2—5 °С, северных — около 0 °С. Ночью по всей Украине термометры покажут около 0 °С.

В воскресенье без осадков

13 февраля во всех регионах будет солнечно, с небольшой облачностью и без осадков в течение дня. В Донецкой, Луганской, Сумской и Харьковской областях на термометрах будет около 0 °С, в Черниговской области — до +3 °С. В южных, центральных и западных областях Украины прогнозируется около +3–5 °С, в Винницкой, Житомирской и Запорожской — до +2–4 °С. А вот ночь с воскресенья на понедельник, по данным Sinoptik.ua, выдастся умеренно морозной. В среднем, ожидается до -5–8 °С, на юге, в Хмельницкой, Винницкой и Запорожской областях — до -4–6 °С.

Погода в понедельник 14 февраля

День влюбленных также порадует украинцев солнечной погодой с минимальной облачностью. В западных регионах и Одесской области дневная температура составит +5–7 °С, в центральных регионах, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях — +3–5 °С. В северных и восточных областях погода в начале недели также будет солнечной, однако столбики термометров не поднимутся выше +1–2 °С. Ночью придут умеренные морозы: до -5–7 °С на западе, севере и в центре, до -4–6 °С в южных областях и до -8–10 °С в восточных регионах.

Погодные приметы 12–13 февраля

Считалось, какой погода будет на Трехсвятие, 12 февраля, такой она продержится до конца месяца. Ясная погода и северный ветер обещали скорые морозы, иней на деревьях — оттепель. На Никиту Затворника, 13 февраля, прислушивались к воронам — их громкое карканье предвещало метели и снегопады. А если погода была ясной, старались рассмотреть круги вокруг солнца — это был знак очень урожайного лета.