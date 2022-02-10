Поставки СПГ в ЕС взлетели до исторического рекорда, вытесняя «Газпром»

Политика «Газпрома», который отказался продавать газ в Европу сверх долгосрочных контрактов и оставил почти пустыми собственные хранилища в Германии, освободила нишу для экспортеров СПГ.В январе 2022 года страны ЕС закупили рекордный в истории объем сжиженного газа — 11 млрд кубометров, подсчитали эксперты Центра экономического прогнозирования ГПБ.

На СПГ пришлось 37% всего газового импорта в Европу, а отдельные страны нарастили его закупки в разы: Франция — в 4,3 раза (до 3 млрд кубометров), Великобритания — втрое (2,9 млрд кубов).

Общий объем поставок за период с августа по февраль вырос в 6 раз и на пике превышал 300 млн кубометров в сутки.

Флотилия из десятков танкеров, развернушихся в направлении европейских портов, обвалила не только цены на газ, но и котировки фрахта. Как отмечает Bloomberg, стоимость аренды одного судна 8 февраля впервые в истории стала отрицательной — минус 750 долларов, хотя еще два месяца назад достигала 273 тысяч.

Причина — в избытке танкеров в Атлантическом басейне, говорит управляющий директор Spark Тим Мендельсон: «Если ваши суда идут в Европу, а не в Азию, время в пути уменьшается, и танкеры могут быстрее вернуться, чтобы загрузиться снова».

Сжиженным газом Европа заменяет российский, поставки которого падают с осени. После того, как суд Дюссельдорфа отказался выводить «Северный поток-2» из-под норм третьего энергопакета ЕС, «Газпром» прекратил продажи сверх долгосрочных контрактов через свою электронную торговую платформу ЭТП).

С августа по декабрь поставки «Газпрома» в ЕС сократились почти на треть, а в январе 2022-го спад приобел овальный характер. Компания отчиталась о продаже за рубеж 11,4 млрд кубометров — на 41% меньше, чем в том же месяце годом ранее.

Стратегия «Газпрома», которая могла казаться рациональной, несет долгосрочные политические риски, предупреждают эксперты Центра энергетики «Сколково».

К 2025 году производство СПГ в мире, как ожидается, вырастет с 346 до 449 млн тонн, и рынок столкнется с избытком — от 26 до 34 млн тонн в год. При этом у «Газпрома» в 2025 году истекают долгосрочные контракты на десятки миллиардов кубометров с потребителями в Европе и Турции.

«Их перезаключение теперь будет зависеть не только от фундаментальных индикаторов рынка, но и от соображений Европы по энергобезопасности»