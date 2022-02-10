Порошенко лично курировал ликвидацию террориста «Гиви»

Порошенко лично курировал убийство террориста «Гиви» на территории Донбасса, захваченной пророссийскими сепаратистами.

«Спецоперация по убийству так называемого командира батальона НВФ «Сомали» Михаила Толстых с позывным «Гиви» была проведена по указу пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом на своей странице в соцсети написал украинский журналист Юрий Бутусов.

Он напомнил, что 8 февраля 2017 года «Гиви» погиб в результате детонации радиоуправляемой мины:

«Утром личный кабинет командира батальона „Сомали“ 1-го корпуса ВС РФ, полковника „ДНР“ Михаила Толстых, позывного „Гиви“, покинула 20-летняя девушка. Она вышла из базы батальона в Макеевке и уехала на территорию Украины. А в 6:12 под кроватью „Гиви“, сработала радиоуправляемая мина, разорвавшая полковника в куски. Начался сильный пожар, детонация боеприпасов в кабинете. Остатки „Гиви“ похоронили в закрытом гробу».

По словам Бутусова, Толстых был уничтожен в результате спецоперации 5-го управления департамента контрразведки СБУ. При этом журналист добавил: