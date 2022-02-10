Глава МИД Великобритании предупредила о катастрофических последствиях в случае России в Украину

Война на Украине будет иметь катастрофические последствия. Об этом заявила в Twitter глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

«На этой неделе я нахожусь в Москве, чтобы послать решительный сигнал о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия для России, Украины и безопасности Европы», — пояснила она.

Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в Москву с двухдневным рабочим визитом. Как ожидается, центральными темами переговоров Трасс с главой МИД России Сергеем Лавровым станут российские предложения по гарантиям безопасности и ситуация вокруг Украины.

Визит Трасс является первым с декабря 2017 года, когда эту должность занимал нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.