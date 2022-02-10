Дженнифер Энистон показала фото со съемок «Убийства на яхте 2»

Недавно кинематографисты приступили к съемках второй части фильма «Убийство на яхте», в котором главные роли получили Дженнифер Энистон и Адам Сендлер. По случаю начала работы над картиной звезда «Друзей» решила порадовать фанатов новой публикацией в своем Instagram.

Джен разместила в блоге фотографию, на которой запечатлена на фоне пляжа в дружеских объятьях Сендлера. Энистон позирует в рубашке-кимоно с цветочным принтом, а ее коллега — в коралловой полосатой тенниске. Публикацию актриса сопроводила подписью:

«Возвращаемся к работе с моим приятелем».

Также Энистон опубликовала короткое видео, демонстрирующее закулисье съемок. Подписчики звезды поддержали ее и ждут новый фильм.