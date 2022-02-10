Дочь Курта Кобейна тайно купила новый дом

Дочь ныне покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна Фрэнсис Бин Кобейн купила новый дом в США. Она приобрела новую недвижимость в Сан-Диего после продажи жилья в Лос-Анджелесе, сообщает Dirt .

Кобейн потратила на жилье в районе Пойнт-Лома 2,3 миллиона долларов (более 171,8 миллиона рублей). Для приобретения объекта она участвовала в торгах и в итоге отдала за него на 300 тысяч долларов больше запрашиваемой цены. Имя продавца осталось неизвестно.

В распоряжении дочери музыканта оказался особняк 1990 года постройки. Его площадь достигает около 174 квадратных метра. Внутри есть три спальни, две ванные комнаты, гостиная с камином и кухня с выходом на террасу. На участке также оборудован бассейн и небольшой двор с зоной отдыха.

На полах в комнатах уложен паркет, стены выкрашены в белый цвет, а в качестве акцентов в интерьере использовали массивные деревянные балки на потолке.