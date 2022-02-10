Ким Кардашьян назвала настоящую причину развода с Канье Уэстом Анонсировано продолжение «Футурамы» в 2023 году » Британия готова отправить в Восточную Европу 1000 военнослужащих Власти Великобритании приказали 1000 военнослужащих подготовиться к оказанию поддержки в случае гуманитарного кризиса, вызванного любого рода российской агрессией против Украины. Соответствующее распоряжение было сделано в преддверии визита премьер-министра Бориса Джонсона в штаб-квартиру НАТО и в столицу Польши. Джонсон отправится в четверг в Брюссель и Варшаву, чтобы подчеркнуть необходимость твердо придерживаться принципов НАТО и обсудить с союзниками то, какую военную поддержку может оказать Великобритания, пока Россия собирает свои войска у границы с Украиной. Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон встретился с президентом России Владимиром Путиным. Вице-президент Камала Харрис лично встретится с союзниками и партнерами Соединенных Штатов на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе. На этой неделе в Москву должны прибыть для переговоров министр иностранных дел и министр обороны Великобритании. «Великобритания остается непоколебимой в своей приверженности европейской безопасности, — говорится в заявлении Джонсона. — Будучи альянсом, мы должны обозначить свою позицию и ясно заявить о существовании принципов, в соответствии с которыми мы не пойдем на компромисс». В понедельник Великобритания заявила, что направит в Польшу еще 350 военнослужащих после того, как в прошлом году 100 британских солдат были направлены в эту восточноевропейскую страну для оказания помощи в связи с миграционным кризисом на границе с Беларусью. В среду офис Джонсона повторил, что любое дальнейшее военное вторжение России в Украину, вероятно, приведет к массовому насильственному перемещению людей внутри Европы, что затронет такие страны, как Польша и Литва. В 2014 году Россия аннексировала Крымский полуостров у Украины. В офисе Джонсона заявили, что премьер-министр также обсудит с главой НАТО Йенсом Столтенбергом предложение Великобритании об укреплении обороны альянса, включая удвоение численности войск в Эстонии, увеличение количества истребителей британских ВВС в Южной Европе, а также отправку патрульных кораблей и эсминцев с управляемым ракетным оружием в Восточное Средиземноморье.