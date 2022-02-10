Анонсировано продолжение «Футурамы» в 2023 году

Стриминговый сервис Hulu займется производством продолжения научно-фантастического мультипликационного сериала «Футурама». Первые эпизоды выйдут в 2023 году. Об этом сообщил портал Variety.

Над продолжением шоу будут работать создатели оригинального сериала Мэтт Грейнинг и Дэвид С. Коэн. К озвучке персонажей вернутся практически все актеры, включая Билли Уэста, Кэти Сагал, Мориса Ламарша и других. Однако Джон Ди Маджио, подаривший голос роботу Бендеру, пока не закреплен за проектом — по данным инсайдеров, его не устроил размер гонорара.

Мультипликационный сериал «Футурама» вышел в эфир в 1999 году. До 2003 года шоу транслировалось на канале FOX, но потом мультфильм отменили. В 2008-м права на сериал выкупил канал Comedy Central — там «Футураму» показывали до 2013 года. Всего в шоу 140 эпизодов, разделенных на семь сезонов.