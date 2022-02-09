 
«  
  »

Вин Дизель порадовал новостями о десятом «Форсаже»

Уже скоро: Вин Дизель порадовал новостями о десятом «Форсаже»

Вин Дизель не только играет главную роль во франшизе «Форсаж», но и является продюсером и идейным вдохновителем серии. Похоже, творческая команда готова сделать важный шаг на пути к завершению саги.

Также Вин порадовал новостью — съемки «Форсажа 10» начнутся уже скоро.

«Я и дети только что смотрели NASCAR здесь, в Лос-Анджелесе… И это было очень весело. Сейчас мы все настроены на гонки, так как мы в нескольких минутах от начала основных съемок «Форсажа 10″», — рассказал актер в Instagram.

9 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  