Объявлены номинанты на премию «Оскар-2022» От создателей «Джона Уика»: Джерард Батлер снимется в новом триллере » Вин Дизель порадовал новостями о десятом «Форсаже» Вин Дизель не только играет главную роль во франшизе «Форсаж», но и является продюсером и идейным вдохновителем серии. Похоже, творческая команда готова сделать важный шаг на пути к завершению саги. Дизель побывал в Лос-Анджелесе, где посетил гонку серии NASCAR. Похоже, актера очень вдохновило увиденное, а динамику гонок он планирует передать в фильме. Также Вин порадовал новостью — съемки «Форсажа 10» начнутся уже скоро. «Я и дети только что смотрели NASCAR здесь, в Лос-Анджелесе… И это было очень весело. Сейчас мы все настроены на гонки, так как мы в нескольких минутах от начала основных съемок «Форсажа 10″», — рассказал актер в Instagram.