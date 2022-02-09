Вин Дизель порадовал новостями о десятом «Форсаже»

Вин Дизель не только играет главную роль во франшизе «Форсаж», но и является продюсером и идейным вдохновителем серии. Похоже, творческая команда готова сделать важный шаг на пути к завершению саги.
Также Вин порадовал новостью — съемки «Форсажа 10» начнутся уже скоро.
«Я и дети только что смотрели NASCAR здесь, в Лос-Анджелесе… И это было очень весело. Сейчас мы все настроены на гонки, так как мы в нескольких минутах от начала основных съемок «Форсажа 10″», — рассказал актер в Instagram.
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