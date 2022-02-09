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В Швеции снимут все введенные из-за коронавируса ограничения

Правительство Швеции отменяет все ограничения, введенные из-за COVID-19. Решение вступит в силу в среду, 9 февраля.

Власти объяснили такой шаг высоким уровнем вакцинации в стране. Кроме того, все меньше шведов заболевают тяжелыми формами коронавируса и попадают в отделения интенсивной терапии. Также правительство учитывает растущую информированность экспертов о самом заболевании.

«Показатели заражения еще какое-то время будут оставаться высокими, но самые тяжелые последствия инфекции, по-видимому, уже позади», — заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон. После отмены ограничений с людей снимут обязательство проходить ПЦР-тестирование при появлении симптомов простуды. Также власти отменяют запрет на въезд в страну.

Отменены ограничения на проведение публичных мероприятий, их участникам больше не потребуется предъявлять сертификаты о вакцинации. Также будут сняты ограничения на обслуживание в общепите и поездки на поездах и автобусах дальнего следования.

9 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости
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