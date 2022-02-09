Тарас Цымбалюк возмутился из-за комментариев о его тату

Известный украинский актер Тарас Цимбалюк имеет немало татуировок.

Как признается артист, пользователи часто комментируют его тату. В частности, некоторые пишут: «зачем ты их набил», «а что люди скажут». Тарас решил поделиться своими мыслями на этот счет.

Его татуировки обычно комментируют те, кто родился во времена СССР. Тарас понимает, что пришлось пережить этим людям. Поэтому он не осуждает тех, кто негативно реагирует на его тату.

«Совок» очень испортил наш народ. На днях получил очередное сообщение о своих тату от достаточно взрослой женщины, которая явно формировалась в «союзе» и является ярким представителем определенного слоя населения. Типа, «зачем я эти тату набил?», «а что тебе люди скажут?» и тд. Конечно, я все понимаю, что только время расставит все на свои места. Каждое новое поколение должно быть более современным», — поделился актер.

Также Цымбалюк вспомнил, что в Барселоне он наблюдал за тем, как пожилая женщина делала татуировку. Тогда актер удивлялся, почему в украинцев не такое мировоззрение.

«Англоязычные туристы, лет под 90. Муж сидит на стульчике, со слуховым аппаратом и в майке «Лейкерс». В это время его жене, которая вообще в инвалидной коляске, примерно такого же возраста, тату-мастер добивает на плече огромное цветное тату. Конечно наш молодой максимализм удивляется, а почему у нас не так? Почему наши люди реагируют иначе? – вспомнил актер.

К слову, Цымбалюк убежден, что со временем мировоззрение украинцев изменится.