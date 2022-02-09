Санкции против России вышли на финишную прямую в Конгрессе

Американские законодатели все ближе к достижению договоренности о законопроекте о санкциях в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом, как сообщило во вторник агентство Рейтер, заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер.
«Он продвигается, однако все еще есть пара областей, в которых есть разногласия, но они [законодатели] преодолевают разрыв. Они все ближе и ближе», — сказал он. По словам Шумера, многие его коллеги из числа демократов и администрация США полагают, что принятие «законопроекта о [введении] мощных санкций до какого-либо вторжения <…> устранит сдерживающий фактор» для России. Как отметил сенатор, этот пункт вызывает наибольшие разногласия между демократами и республиканцами.
На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на опрошенных им сенаторов сообщало, что Сенат может в скором времени согласовать пакет антироссийских санкций на случай обострения ситуации вокруг Украины. Как отмечало тогда агентство, американские законодатели не пришли к единому мнению о том, следует ли вводить в отношении РФ ограничительные меры в превентивном порядке. Кроме того, споры у законодателей вызывает вопрос, какие меры США могут принять в отношении газопровода «Северный поток — 2» в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла в Сенат законопроект под названием «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года». Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод «Северный поток — 2». Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.
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