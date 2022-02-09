Санкции против России вышли на финишную прямую в Конгрессе

Американские законодатели все ближе к достижению договоренности о законопроекте о санкциях в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом, как сообщило во вторник агентство Рейтер, заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер.

«Он продвигается, однако все еще есть пара областей, в которых есть разногласия, но они [законодатели] преодолевают разрыв. Они все ближе и ближе», — сказал он. По словам Шумера, многие его коллеги из числа демократов и администрация США полагают, что принятие «законопроекта о [введении] мощных санкций до какого-либо вторжения <…> устранит сдерживающий фактор» для России. Как отметил сенатор, этот пункт вызывает наибольшие разногласия между демократами и республиканцами.

На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на опрошенных им сенаторов сообщало, что Сенат может в скором времени согласовать пакет антироссийских санкций на случай обострения ситуации вокруг Украины. Как отмечало тогда агентство, американские законодатели не пришли к единому мнению о том, следует ли вводить в отношении РФ ограничительные меры в превентивном порядке. Кроме того, споры у законодателей вызывает вопрос, какие меры США могут принять в отношении газопровода «Северный поток — 2» в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Председатель комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) ранее заявлял, что некоторые из обсуждаемых в Сенате санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины могут быть применены превентивно. Он не пояснил, какие именно рестрикции могли бы быть введены заранее. Администрация США до этого выступала против использования санкций в отношении РФ из-за Украины в превентивном порядке, поскольку тогда, по мнению Вашингтона, они потеряют сдерживающий эффект.

Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла в Сенат законопроект под названием «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года». Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод «Северный поток — 2». Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.