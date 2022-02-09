 
«  
  »

Посольство США в Украине: Россия продвигает искаженную версию Минских соглашений

Россия продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений, заявили дипломаты посольства США на Украине. Соответствующее заявление было опубликовано на странице дипведомства в Twitter.

«В частности, Кремль настаивает на «автономии» подконтрольного России Донбасса, хотя нигде в Минских соглашениях не упоминается слово «автономия», — говорится в сообщении.

Также дипломаты отметили, что Украина «неоднократно пыталась добросовестно реализовать „Минск“, в том числе каждый год принимая закон об особом статусе». В то же время Россия, по их словам, «нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не является стороной конфликта, который она разожгла».

9 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  