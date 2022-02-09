Израиль ударил по средствам ПВО Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты Швейцария может оказаться за пределами Шенгенской зоны » Посольство США в Украине: Россия продвигает искаженную версию Минских соглашений Россия продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений, заявили дипломаты посольства США на Украине. Соответствующее заявление было опубликовано на странице дипведомства в Twitter. «В частности, Кремль настаивает на «автономии» подконтрольного России Донбасса, хотя нигде в Минских соглашениях не упоминается слово «автономия», — говорится в сообщении. Также дипломаты отметили, что Украина «неоднократно пыталась добросовестно реализовать „Минск“, в том числе каждый год принимая закон об особом статусе». В то же время Россия, по их словам, «нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не является стороной конфликта, который она разожгла».