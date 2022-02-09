План з евакуації — військові США встановлять на українському кордоні наметові містечка та пункти пропуску

Військовослужбовці 82-ї повітряно-десантної дивізії США, які дислокуються у Польщі, найближчими днями почнуть встановлювати на кордоні з Україною “пункти пропуску та наметові містечка”, готуючись до прибуття американських громадян із території України. Наразі на території України знаходиться близько 30 тисяч громадян США.

Раніше відповідний план Пентагону на випадок на випадок, якщо американцям в Україні знадобиться евакуація у разі нового вторгнення Росії, схвалив Білий дім, повідомляє NV.ua з посиланням на статтю The Wall Street Journal.

За даними видання, адміністрація президента США Джо Байдена хоче уникнути хаотичної евакуації, як у випадку з Афганістаном після захоплення влади угрупуванням Талібан.

Як стверджують американські чиновників, військові не будуть заходитимуть на територію України або евакуювати американців, а мають забезпечувати матеріально-технічну підтримку і допомагати в координації виїзду американців з Польщі після того, як ті прибудуть на територію країни з України.

WSJ повідомляє, що у разі нового вторгнення Росії уряд і армія України навряд чи впадуть, як це було в Афганістані, а агресор радше захопить частину України, і вторгнення може розтягнутися надовго. Тож у Білому домі відкидають порівняння України з Афганістаном та наголошують, що ситуація зовсім інша.

“…За словами американських чиновників, евакуація американців до того, як Росія вдасться до будь-яких дій, стане сигналом для Путіна, що США вважають вторгнення неминучим і що дипломатія нездатна запобігти конфлікту. Водночас багато хто побоюється, що у разі вторгнення Росії американці можуть застрягти”, — йдеться у статті.

Як відомо, наприкінці січня 2022 року через можливу нову військову агресію Російської Федерації щонайменше шість країн заявили про евакуацію родин дипломатів, скорочення штату дипломатичних працівників та закликали своїх громадян залишити терени України або відмовитись від поїздок до нашої країни.