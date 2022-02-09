Как выиграть большие деньги на Эльдорадо Alexandra Creteau — Бывшая чемпионка Украины по каратэ-до добилась успеха в Голливуде роли голливудской актрисы » Миссия невыполнима 7 будет предпоследней Variety: «Миссия невыполнима 7» закончится на клиффхэнгере, а восьмая часть станет последней во франшизе для Тома Круза

Из-за постоянных переносов на фоне Covid-19 бюджет седьмой ленты вырос почти до 300 миллионов долларов — и это без учёта затрат на рекламу. 8 февраля Variety опубликовал материал о производственных трудностях седьмой и восьмой «Миссии невыполнима», где также рассказал о планах создателей на франшизу. Выбрали главное из текста. «Миссия невыполнима 7», которую много раз переносили и переснимали из-за пандемии Covid-19, обойдётся Paramount и Skydance Media как минимум в 290 миллионов долларов — эта сумма на десятки миллионов больше той, которую планировали потратить компании. Для сравнения, бюджет шестой части составил 190 миллионов.

Съёмки седьмой «Миссии» должны были стартовать в Венеции в феврале 2020 года, однако производство приходилось приостанавливать и начинать заново семь раз.

Бюджет картины продолжал расти в том числе из-за затрат на съёмочную команду, которую необходимо содержать во время карантина и долгих периодов производственной паузы.

Из-за масштабов боевика авторам каждый раз приходилось договариваться с властями и временно блокировать улицы в крупных городах вроде Рима и Венеции, однако этим планам тоже постоянно мешала пандемия. Covid-19 также повлиял на поставки нужных материалов для производства, что тоже сказывалось на бюджете картины.

Paramount была вынуждена взять лишние 50 миллионов долларов, поскольку сопродюсер Skydance, которая уже превысила свой лимит по затратам, отказалась выдавать дополнительные средства.

«Миссия невыполнима», как и многие другие голливудские боевики, обычно показывают хорошие результаты в Китае, однако из-за эскалации отношений с США этот рынок теперь может принести куда меньше сборов.

«Миссия невыполнима 7» выйдет 4 июля 2023 года, а следующий фильм — 28 июня 2024 года. Том Круз хочет выпустить восьмую часть сразу после седьмой, так как она заканчивается на клиффхэнгере.

Актёр планирует последние две части как своего рода кульминацию всей франшизы, которые завершат историю агента Итана Ханта. Variety отмечает, что это тоже усилило давление на Круза и режиссёра Кристофера Маккуорри, которые хотят показать зрителям по-настоящему зрелищное завершение «Миссии».

Оба фильма хотели снимать одновременно, но от этих планов отказались. Производство восьмой «Миссии» начнут скоро в Южной Африке.

Работа усложняется и из-за того, что Круз и Маккуорри снимают блокбастеры в реальных экзотических локациях по всему миру, не прибегая к искусственным декорациям. И в этом случае им тоже сильно помешала пандемия.

Variety отмечает, что производство затрудняют и желания Круза постоянно удивлять аудиторию новыми зрелищными трюками, которые он выполняет сам. Такие эпизоды стали визитной карточкой франшизы, однако в то же время такие их нужно много раз репетировать, при этом стоимость съёмок становится всё дороже.

«Миссия невыполнима» — одна из самых популярных франшиз Paramount, однако для самой студии фильмы не приносят огромную прибыль. Большую часть денег со сборов по условиям сделки забирает сам Том Круз, которому полагаются бонусы после достижения определённой суммы в прокате. За шестой фильм актёр получил 50 миллионов долларов. Съёмки седьмой «Миссии» завершились в сентябре 2021 года, однако производство планировали закончить на полтора года раньше.