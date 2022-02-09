Макрон запропонував Путіну нейтральний статус України та відмову Києва від НАТО

Президент Франції Емманюель Макрон на переговорах з Володимиром Путіним запропонував закріпити за Україною нейтральний статус, який унеможливлює державі можливість вступу до НАТО.

Про це із посиланням на джерела повідомляє британський таблоїд видання Daily Mail.

При цьому Макрон “ні з ким не консультувався” щодо своїх ініціатив, зазначає високопоставлене урядове джерело видання.

“Він робив усе по-своєму, ми не знаємо, що відбувається. Він вийшов за межі позиції НАТО. Смішно, подивимося, що з цього вийде”, — зазначив співрозмовник Daily Mail.

Одразу після переговорів із Володимиром Путіним Макрон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками обох візитів Макрон заявив, що бачить можливість проведення переговорів з Росією та Україною та «конкретні практичні рішення» для запобігання війні.

Про те, що Володимир Путін та Емманюель Макрон уклали «угоду», умови якої поки що не схвалені США, раніше також повідомляла Financial Times. Президент Росії, за словами джерел FT, погодився вивести з Білорусії до 30 тисяч російських військовослужбовців, які задіяні у спільних з Мінськом навчаннях, і пообіцяв, що Росія не робитиме нових “військових ініціатив”.

Проте під час спільної пресконференції ані Путін, ані Макрон не згадували про будь-які досягнуті домовленості щодо України. Натомість французький президент повідомив, що його російський колега готовий обговорювати деескалацію ситуації навколо України. У Кремлі, коментуючи дані FT, заявили, що укладання угоди з Францією було неможливим.

“Москва та Париж не могли укласти жодних угод, це просто неможливо. Оскільки Франція є і членом ЄС, і членом НАТО, де Франції не належить лідерство, лідерство належить іншій країні”, – сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.