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Казахстанцев вновь призвали выйти на митинги

Казахстанцев вновь призвали проигнорировать запрет и выйти на митинг в Алма-Ате 13 февраля. На этот раз к гражданам Казахстана обратился политик и бизнесмен Булат Абилов. Видео обращения опубликовал Telegram-канал КазТАГ.

«Дорогие соотечественники! Прошло 40 дней с кровавой январской национальной трагедии. И наш гражданский долг — почтить память погибших», — обосновал цель запрещенного властями митинга Абилов.

Политик подчеркнул, что митинг будет носить мирный характер. Призывы Абилова прозвучали на казахском и русском языках.

9 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости
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