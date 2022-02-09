Казахстанцев вновь призвали выйти на митинги

Казахстанцев вновь призвали проигнорировать запрет и выйти на митинг в Алма-Ате 13 февраля. На этот раз к гражданам Казахстана обратился политик и бизнесмен Булат Абилов. Видео обращения опубликовал Telegram-канал КазТАГ.

«Дорогие соотечественники! Прошло 40 дней с кровавой январской национальной трагедии. И наш гражданский долг — почтить память погибших», — обосновал цель запрещенного властями митинга Абилов.

Политик подчеркнул, что митинг будет носить мирный характер. Призывы Абилова прозвучали на казахском и русском языках.