Израильский электросамолет Alice совершит свой первый полет

Электросамолет Alice, разработанный израильской компанией Eviation, на прошлой неделе прошел испытания двигателя в аэропорту Арлингтона к северу от Сиэтла (США). По словам генерального директора Eviation Омера Бар-Йохая, до первого полета Alice осталось всего несколько недель. Об этом сообщает CNN.

Прототип самолета, дебютировавший в 2019 году, с декабря 2021 года проходит испытания на низкоскоростном рулении, а в ближайшие несколько недель предпримет попытку провести испытания на высокоскоростном рулении. В этих тестах самолет разгоняется по взлетно-посадочной полосе с разной скоростью, чтобы проверить его собственную мощность и позволить наземным командам контролировать такие системы, как рулевое управление, торможение и противоскольжение.

Изначально компания планировала, что Alice отправится в полет до 2022 года, но плохие погодные условия на северо-западе Тихого океана в конце 2021 года помешали испытаниям.

Разработано три версии прототипа: «пригородный» вариант, представительская и грузовая версии. Тестируемая конфигурация «пригородного» самолета вмещает девять пассажиров и двух пилотов, а также около 390 кг груза. Представительский дизайн имеет шесть пассажирских кресел, а грузовой самолет вмещает около 13 куб. м объема. По данным компании, все это возможно при одновременном снижении затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию коммерческих электросамолетов до 70%.

Alice не единственная разработка в области электрической авиации. В сентябре 2021 года NASA выделило GE Aviation и magniX $253 млн на разработку электрических двигателей, чтобы к 2035 году внедрить их технологию в воздушный флот США. Boeing инвестирует $450 в Wisk Aero, компанию, создающую полностью электрический пассажирский самолет.

По мнению экспертов, самым большим препятствием для того, чтобы электрическая авиация стала нормой для пассажирских самолетов, является аккумулятор.

«Камнем преткновения является аккумуляторная технология, как и в случае с автомобилями, но с самолетами в большей степени. Это связано с тем, что в самолетах главной проблемой является вес. Как только появится более совершенная аккумуляторная технология, а я подозреваю, что это произойдет через два или три года, тогда начнется расцвет электрического самолетостроения», — пояснил генеральный директор Aero Consulting Experts Росс Эймер.

12 самолетов Alice были заказаны международной компанией экспресс-доставки грузов DHL. Их поставка которых ожидается в 2024 году. Эти самолеты будут использоваться в качестве грузовых, совершающих рейсы на короткие расстояния. «Мы стремимся внести существенный вклад в сокращение нашего углеродного следа, и достижения в технологиях будут иметь большое значение для достижения дальнейшего сокращения выбросов углерода», — отметил генеральный директор DHL Express America Майк Парра.

Полеты через океан на электрических самолетах — дело далекого будущего. Но самой насущной проблемой для такой авиации является регулирование. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) еще не выдвинуло каких-либо четких руководящих принципов или нормативно-правовой базы для электрических самолетов, хотя Eviation заявляет, что активно работает с FAA над получением сертификации для производства к 2024 году.