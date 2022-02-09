Alexandra Creteau — Бывшая чемпионка Украины по каратэ-до добилась успеха в Голливуде роли голливудской актрисы

Alexandra Creteau (Чемпионка Украины по каратэ-до) работала в качестве дублера на крупных голливудских проектах, таких как: Американская история ужасов и Люди Икс: Новые мутанты.

Бывшая двукратная чемпионка Украины по карате-до, прославившаяся в 18 лет после того, как стала обладательницей титула, недавно получила похвалу от своих фанатов в инстаграм после того, как стала работать актрисой в Голливуде и добиваться успехов.

Александра Критоу (Alexandra Creteau), уроженка Украинского города Черновцы, стала горячей темой для СМИ в Интернете, прочитать про нее можно во многих онлайн изданиях на английском.

Alexandra Creteau снимается в фильмах и работает дублером на съемках в Голливуде, совсем недавно снялась в самом последнем проекте «Сканер памяти». За все время проживания в CША, актриса смогла сняться в десятках короткометражных и полнометражных фильмов и не проявляет никаких признаков замедления темпов роста в ее стремительно растущей карьере.

Ранее в этом году потрясающая красавица вышла замуж за голливудского актера Дэвида Мурриетту (David Murrietta Jr). Дэвид также имеет более чем 90 тысяч подписчиков на инстаграм и о нем часто появляются статьи во многих англоязычных изданиях. Церемония состоялась на пляже Реган (Regan Beach), на озере Тахо, а спустя несколько месяцев пара делала большую свадьбу для родственников и друзей. Cтоит, отметить, что после церемонии эту пару регулярно видели на самых горячих вечеринках Голливуда.

Помимо того, что она успешная модель и актриса, Александра также является инфлюэнсером с более чем 315000 подписчиков в Instagram и популярном канале Youtube с миллионами просмотров, где она делится своей жизнью и ежедневными видео как актриса со своими русскоязычными поклонниками. Александра также делится своими влогами на английском канале на YouTube со своим мужем Дэвидом Мурриеттой (David Murrietta), канал называется: Dalex Vlogs.

Она также является автором загадочного криминального романа «Скандал в Майами: преступный межрасовый роман», а также написала, спродюсировала и сняла свой собственный короткометражный фильм «Несовершенное соблазнение», который сразу после выхода вышел на многих кинофестивалях в CША и получил награды.

Новый фильм Александры «Сканер памяти» (The Memory Scanner), где она играет нейробиолога, помогающего перестроить систему уголовного правосудия, должен выйти в прокат в начале 2022 года. В начале декабря 2021 она вместе с мужем присутствовала на премьере этого фильма в знаменитом кинотеатре Regal LA Live Cinema в Лос-Анджелесе, Калифорния.