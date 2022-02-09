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Адель вышла в свет в платье украинского бренда

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Британская певица Адель вышла в свет в наряде украинской марки и восхитила поклонников своим внешним видом. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 33-летняя исполнительница попозировала в черном бархатном платье длины мини со спущенной линией плеч бренда Marianna Senchina. Стоимость наряда на сайте марки составляет 67,6 тысячи рублей. Ее образ дополнили темные серьги-кольца. Волосы певицы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

В описанном наряде исполнительница появилась на вручении премии BRIT Awards, где получила награду в номинации «Песня года» за трек «Easy On Me».

Пользователи сети оценили внешний вид звезды в комментариях под публикацией. «Адель как всегда неотразима!», «Боже, Адель как принцесса!», «Я обожаю ее! Как можно быть такой красивой!», Великолепная женщина», «Адель, я тебя люблю!» — писали они.

9 февраля, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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