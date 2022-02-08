В НАТО заявили о готовности перебросить 40 тысяч солдат на восточный фланг «в случае необходимости»

На фоне сосредоточения российских войск вокруг Украины НАТО укрепляет восточный фланг. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг, передает «Польское радио».

«Мы повысили готовность сил быстрого реагирования НАТО, чтобы они могли быть развернуты быстро в случае необходимости. А эти силы составляют около 40 тыс. солдат, которые могут быть переброшены в кратчайшие сроки. Мы также обсуждаем некоторые долгосрочные регулирование и корректировки», — отметил Столтенберг в ходе беседы в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой.

Столтенберг подчеркнул, что принято решение о переброске кораблей из Дании, Нидерландов и Испании, а также об увеличении количества британских и американских войск в регионе.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что альянс постоянно готов к диалогу с Россией.