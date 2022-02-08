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Украина запланировала построить плавучий космодром

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) намерено построить плавучий космодром в рамках космической программы до 2025 года. Стоимость проекта оценили в 172 миллиона долларов, сообщил глава ГКАУ Владимир Тафтай в интервью изданию «Суспильне. Новини».

«Есть предварительные оценки и наработки в этом направлении, в рамках космической программы планируется реализовать этот проект. Это значит, что в рамках этих пяти лет все это должно быть реализовано в металле и будет работать как комплекс», — сообщил Тафтай, отвечая на вопрос о работе над морским стартовым комплексом.

8 февраля, 2022 | Category: Наука, Новости, Украина
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