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Том Холланд ужасно обошелся с Эндрю Гарфилдом

«Я убит горем»: Том Холланд ужасно обошелся с Эндрю Гарфилдом

Холланд не скрывает, что счастлив побывать в роли самого узнаваемого супергероя последних лет, несмотря на то что кастинг для съемок в новой трилогии про Человека-паука Том прошел еще тогда, когда Эндрю Гарфилд не знал, что третий фильм про его Паучка снимать не будут.

Именно в этом и заключается единственное сожаление Тома Холланда — он по сей день уверен, что несправедливо обошелся со своим коллегой по киновселенной Marvel. В интервью The Hollywood Reporter 25-летний актер пожалел, что не может повернуть время вспять:

«Если бы кто-то сказал мне после моего второго фильма, что я больше не буду играть и какой-то ребенок забрал роль, я был бы убит горем. Так что, оглядываясь назад, я хотел бы иметь возможность загладить свою вину перед ним, и “Нет пути домой” был его возможностью помириться со студией и персонажем, а также нашим шансом поделиться переживаниями».

8 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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