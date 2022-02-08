Том Холланд ужасно обошелся с Эндрю Гарфилдом

Холланд не скрывает, что счастлив побывать в роли самого узнаваемого супергероя последних лет, несмотря на то что кастинг для съемок в новой трилогии про Человека-паука Том прошел еще тогда, когда Эндрю Гарфилд не знал, что третий фильм про его Паучка снимать не будут.
Именно в этом и заключается единственное сожаление Тома Холланда — он по сей день уверен, что несправедливо обошелся со своим коллегой по киновселенной Marvel. В интервью The Hollywood Reporter 25-летний актер пожалел, что не может повернуть время вспять:
«Если бы кто-то сказал мне после моего второго фильма, что я больше не буду играть и какой-то ребенок забрал роль, я был бы убит горем. Так что, оглядываясь назад, я хотел бы иметь возможность загладить свою вину перед ним, и “Нет пути домой” был его возможностью помириться со студией и персонажем, а также нашим шансом поделиться переживаниями».
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