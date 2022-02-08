Том Холланд ужасно обошелся с Эндрю Гарфилдом

Холланд не скрывает, что счастлив побывать в роли самого узнаваемого супергероя последних лет, несмотря на то что кастинг для съемок в новой трилогии про Человека-паука Том прошел еще тогда, когда Эндрю Гарфилд не знал, что третий фильм про его Паучка снимать не будут.

Именно в этом и заключается единственное сожаление Тома Холланда — он по сей день уверен, что несправедливо обошелся со своим коллегой по киновселенной Marvel. В интервью The Hollywood Reporter 25-летний актер пожалел, что не может повернуть время вспять: