Раскрыто крупнейшее ограбление в истории в 4.5 миллиарда долларов

Раскрыто крупнейшее ограбление в истории в 4.5 миллиарда долларов и это похищение гигантсткой суммы криптовалюты. Об этом сообщает департамент юстиции США.

Два человека были арестованы на Манхэттене по подозрению в заговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной во время взлома Bitfinex в 2016 году, которая в настоящее время оценивается примерно в 4,5 миллиарда долларов. Правоохранительные органы изъяли криптовалюту на сумму более 3,6 миллиарда долларов.

«Сегодняшние аресты и крупнейший финансовый захват департамента за всю историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако. «В тщетных попытках сохранить цифровую анонимность ответчики отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций. Благодаря кропотливой работе правоохранительных органов ведомство в очередной раз показало, как оно может и будет следить за деньгами, какую бы форму они ни принимали».