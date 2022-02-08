 
«  
  »

Президент Макрон заявил, что встреча в «нормандском формате» пройдет в Берлине 10 февраля

Встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» пройдет 10 февраля в Берлине. Дату переговоров раскрыл президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава Пятой республики подчеркнул, что Франция и Германия привержены усилиям посредничества, чтобы положить конец украинскому конфликту. По его словам, Париж поставил цель добиться урегулирования ситуации вокруг Украины в ближайшие недели.​​​​ «Вместе с Германией Франция намерена продолжать посреднические усилия в отношениях между Россией и Украиной», — заявил политик.

8 февраля, 2022 | Category: Мир, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  