Канье открестился от Ким Кардашьян и родных детей Британия передаст Украине противокорабельные ракеты » Президент Макрон заявил, что встреча в «нормандском формате» пройдет в Берлине 10 февраля Встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» пройдет 10 февраля в Берлине. Дату переговоров раскрыл президент Франции Эммануэль Макрон. Глава Пятой республики подчеркнул, что Франция и Германия привержены усилиям посредничества, чтобы положить конец украинскому конфликту. По его словам, Париж поставил цель добиться урегулирования ситуации вокруг Украины в ближайшие недели.​​​​ «Вместе с Германией Франция намерена продолжать посреднические усилия в отношениях между Россией и Украиной», — заявил политик.