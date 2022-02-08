Президент Макрон заявил, что встреча в «нормандском формате» пройдет в Берлине 10 февраля

Встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» пройдет 10 февраля в Берлине. Дату переговоров раскрыл президент Франции Эммануэль Макрон.
Глава Пятой республики подчеркнул, что Франция и Германия привержены усилиям посредничества, чтобы положить конец украинскому конфликту. По его словам, Париж поставил цель добиться урегулирования ситуации вокруг Украины в ближайшие недели. «Вместе с Германией Франция намерена продолжать посреднические усилия в отношениях между Россией и Украиной», — заявил политик.
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