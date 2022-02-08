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Крупнейшие компании мира провалили планы спасения планеты

Крупные международные компании не сдержали обещания спасти планету и провалили свои планы по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на отчет New Climate Institute.

Организации New Climate Institute и Carbon Market Watch провели мониторинг стратегий по изменению климата 25 компаний, среди которых Google, Amazon, Ikea, Apple и Nestle. Согласно исследованию, все компании искажают свои отчеты о борьбе с изменением климата.

В ходе исследования были присвоены оценки «честности». Никто из компаний не получил оценку «высокая честность». Оценивались такие факторы, как ежегодное раскрытие данных о выбросах; деление на источники выбросов; и раскрытие информации в понятной форме. Согласно отчету, только на проанализированные фирмы приходится 5 процентов мировых выбросов парниковых газов.

8 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости
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