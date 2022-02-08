Кремлю оказалась слишком дорогой подготовка к вторжению в Украину и сложно осуществимой — CNN

Кремлю оказалась слишком дорогой подготовка к вторжению в Украину — в настоящий момент экономика уже трещит по швам, только из-за переброски и концентрации большого числа войск. Кроме того, основной план военной кампании практически невозможно осуществлять без колоссальных потерь, да и вряд ли он вообще осуществим — считают многие военные и разведчики в Кремле.



Перехваченные сообщения, полученные США, показывают, что некоторые представители российского правительства обеспокоены тем, что крупномасштабное вторжение в Украину будет более затратным и сложным, чем представляют президент России Владимир Путин и другие руководители Кремля, сообщила телекомпания CNN.

Ссылаясь на неназванных четырех человек, знакомых с этими разведданными, телекомпания отметила, что трое из них сообщили, что среди этих представителей российских властей есть сотрудники разведки и военные.

Эти сотрудники выражали недовольство тем, что западные страны вскрывают и публично разоблачают их планы, сообщили два источника CNN, ссылаясь на перехваченные сообщения.

При этом телекомпания указала, что нет никаких свидетельств, что указанные сотрудники выступают против общего плана или готовы выступить против приказов Путина.

Другой источник, знакомый с данными американской разведки, отметил, что в России есть профессиональные военные, от которых можно ожидать эффективного выполнения приказов Путина.

Тем не менее, в российском военном ведомстве считают, что это будет непросто, заявил высокопоставленный европейский чиновник, согласно CNN.

«Из тех оценок, которые мы видим, очевидно, что некоторые люди из [российского] оборонного ведомства на самом деле не понимают, в чем состоит план игры», – приводит CNN слова чиновника.

Чиновник добавил, что эти оценки наводят на мысль, что в оборонном ведомстве есть мнение, что «такой план игры будет сложно осуществить».