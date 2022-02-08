 
«  
  »

Канье открестился от Ким Кардашьян и родных детей

Конец войне: Канье открестился от Ким и родных детей

Последние недели Канье Уэст активно воевал в соцсетях и на публике за своих детей — он пытался запретить восьмилетней дочери Норт использовать TikTok, несмотря на то что Ким ничего против не имела, а четвертый день рождения Чикаго певец чуть и вовсе не сорвал. Но теперь, похоже, Йе отпустило.

«Постоянная потребность Канье атаковать меня в интервью и в социальных сетях на самом деле более вредна, чем любой TikTok Норт, который она может создать. Я делаю все возможное, чтобы защитить нашу дочь», — приводит слова Кардашьян портал PageSix, уточняя, что именно язвительное заявление Ким могло вынудить Канье наконец-то отстать от своей бывшей семьи.

8 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  