Раскрыто крупнейшее ограбление в истории в 4.5 миллиарда долларов Президент Макрон заявил, что встреча в «нормандском формате» пройдет в Берлине 10 февраля » Канье открестился от Ким Кардашьян и родных детей Последние недели Канье Уэст активно воевал в соцсетях и на публике за своих детей — он пытался запретить восьмилетней дочери Норт использовать TikTok, несмотря на то что Ким ничего против не имела, а четвертый день рождения Чикаго певец чуть и вовсе не сорвал. Но теперь, похоже, Йе отпустило. В своем Instagram Канье удалил все упоминания жены и детей, оставив только посты про творчество, религию и свои проекты. «Постоянная потребность Канье атаковать меня в интервью и в социальных сетях на самом деле более вредна, чем любой TikTok Норт, который она может создать. Я делаю все возможное, чтобы защитить нашу дочь», — приводит слова Кардашьян портал PageSix, уточняя, что именно язвительное заявление Ким могло вынудить Канье наконец-то отстать от своей бывшей семьи.