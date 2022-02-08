Канье открестился от Ким Кардашьян и родных детей

Последние недели Канье Уэст активно воевал в соцсетях и на публике за своих детей — он пытался запретить восьмилетней дочери Норт использовать TikTok, несмотря на то что Ким ничего против не имела, а четвертый день рождения Чикаго певец чуть и вовсе не сорвал. Но теперь, похоже, Йе отпустило.
«Постоянная потребность Канье атаковать меня в интервью и в социальных сетях на самом деле более вредна, чем любой TikTok Норт, который она может создать. Я делаю все возможное, чтобы защитить нашу дочь», — приводит слова Кардашьян портал PageSix, уточняя, что именно язвительное заявление Ким могло вынудить Канье наконец-то отстать от своей бывшей семьи.
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