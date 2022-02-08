Фанаты обнаружили на постерах «Бэтмена» тайные знаки

Дисишные фанаты изучили постеры предстоящего «Бэтмена» и обнаружили на них скрытые надписи, которые можно прочесть лишь под ультрафиолетом.

Напомним, что одним из антагонистов Бэтмена в фильме с Робертом Паттинсоном выступит Загадочник, роль которого исполнил Пол Дано. А этот суперзлодей известен тем, что любит загадывать различного рода шарады и головоломки. Так что неудивительно, что эта его особенность стала частью рекламной кампании грядущей картины.

Так, под ультрафиолетовым освещением фанаты прочли надпись «Ты тоже часть этого. Узнай, почему», адресованную Бэтмену от Загадочника. Также на плакате присутствует фирменный вопросительный знак Загадочника и криптограмма, которая расшифровывается как «Ты — крылатая крыса» (опять же про Бэтмена, ясное дело).

Напомним, премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза запланирована на 3 марта.