Дженнифер Лопес ворвалась на обложку Rolling Stone

Готовится к выпуску фильм «Первый встречный». Его снимает Джей Ло, она же играет там главную роль, и она же специально для фильма создала саундтрек. Так сказать, звезда на все руки. И фотокарточки для журнала Rolling Stone ей под стать. Надо же как-то продвигать свое детище.

На обложке звезда предстала с короткой стрижкой, в наряде с глубоким декольте и открытыми боками от Balmain, а также в украшениях от Tiffany&Co. и Jennifer Fisher.

Кроме фильма, Дженнифер расспрашивали о ее отношениях с Беном Аффлеком. Да, после разрыва они решили сойтись вновь и, по словам Лопес, весьма рады второму шансу. Но слишком сильно она не распространялась на эту тему. Впрочем, как минимум поклонники ожидают, что в этот раз пара все-таки дойдет до алтаря.