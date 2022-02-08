Британия передаст Украине противокорабельные ракеты

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о новых военных поставках из Лондона. Киев получит оружие для борьбы с флотом России в Черном море в случае войны.

«В первый раз наши вооруженные силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях», — заявил Пристайко. По словам посла, Киев уже заключил соответствующее военное соглашение на два миллиарда долларов и вскоре Лондон передаст украинцам ракеты.