Звезда «50 оттенков серого» возвращается в большое кино

Джейми Дорнан присоединился к международному шпионскому триллеру Netflix и Skydance «Каменное сердце» («Heart of Stone»), в котором его партнершей станет утвержденная ранее Галь Гадот. Проект позиционируется студией Skydance Media как женский аналог такой классики жанра, как «Миссия невыполнима».

Том Харпер снимет фильм по сценарию, который подготовили Грег Рука и Эллисон Шредер. Продюсерами выступают Дэвид Эллисон, Дэна Голдберг и Дон Грэйнджер, а также Бонни Кертис, Джули Линн, Гадот и Джарон Варсано. Харпер, Рука и Патриция Уитчер являются исполнительными продюсерами.

Детали сюжета держатся в секрете. Netflix приобрел проект в жестокой конкурентной борьбе на аукционе в январе 2021 года.

Дорнан, который долгое время ассоциировался с образом Кристиана Грея из трилогии «Пятьдесят оттенков серого», привлек к себе внимание в текущем наградном сезоне участием в драме Кеннета Браны «Белфаст». Роль актера называют одной из лучших за всю его карьеру, и он, возможно, будет номинирован за нее на премию Американской Киноакадемии. Среди недавних проектов с участием актера — комедия «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар» и сериал «Турист».