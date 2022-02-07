Зимняя Олимпиада: Фавориты турнира после старта соревнований



Наконец-то состоялось долгожданное событие. Речь идёт о Зимней Олимпиаде, которая официально стартовала в Пекине. Именно об этом событии, а вернее о фаворитах игр будет рассказано в этом материале.

Когда проходят игры?

Коронавирус не повлиял на дату начала Олимпиады. Как и было запланировано ранее, игры стартовали 4 февраля 2022 года, а первые комплекты наград были разыграны ещё за несколько дней до начала. Продлится Олимпиада в течение более чем двух недель. Закрытие пройдёт 20 февраля на Национальном стадионе в Пекине, который известен под названием «Птичье гнездо».

Церемония закрытия игр пройдёт 20 февраля на той же арене. Следить за выступлениями российской сборной и Олимпиадой в целом можно на центральных каналах страны. Это «Матч», «Россия-1» и «Первый канал».

По состоянию на 7 февраля, сборная России занимает 2 строчку в общекомандном зачёте. На счету наших ребят по 2 бронзовых, серебряных и золотых медалей. Брались они в лыжных гонках, биатлоне, фигурном катании и фристайле.

Где делать ставки на Олимпиаду?

Олимпийские игры нередко преподносят сенсации. Поэтому они и пользуются популярностью не только среди обычных болельщиков, но и среди любителей беттинга. Если вы относитесь к их числу, то ставить на Олимпиаду в Пекине рекомендуется исключительно у легальных букмекеров России. Ведь только так вы получаете 100% гарантию выплаты средств и можете заказать её в любое время, что редко встречается в оффшорных конторах. Со всеми правилами и особенностями регистрации в легальных БК можно ознакомиться на онлайн-букмекерс.

Основные фавориты игр

Борьба за медали будет вестись в 15-ти видах спорта.

Горнолыжный спорт. Здесь фавориткой видят Микаэлу Шиффрин, которая является двукратной олимпийской чемпионкой. Биатлон. Норвежцы подтвердил статус фаворита взяв золото, а российская сборная завоевала в дисциплине бронзовые награды. Бобслей. Немец Франческо Фридрих и румынка Джорджета Попеску, по мнению экспертов, являются главными фаворитами на победу. Лыжные гонки. А вот здесь норвежцев настиг полный провал. Йоханнес Клебо не пришёл к финишу первым. А всё потому, что его обошел наш Александр Большунов, который принёс России золотую медаль. Кёрлинг. В кёрлинге пока без сенсаций и фаворитами по-прежнему являются Никлас Эдин и Анна Хассельборг из швеции. Фигурное катание. В командном турнире комплект медалей уже разыгран, и золото осталось за Россией. Фристайл. Во фристайле также не обошлось без участия наших спортсменов. Здесь фаворит не оправдал ожиданий. Медали распределились между австралийкой Джакарой Энтони, американкой Джелин Кауф и россиянкой Анастасией Смирновой. Хоккей. Среди женщин Канада и США претендуют на успех, и уже подтверждают статус фаворитов. Что же касается мужского хоккея, то список здесь шире. Это Канада, США, Швеция и Россия, а также сборная Финляндии. Санный спорт. Фавориткой является немка Натали Гайзенбергер. Лыжное двоеборье. Немецкий спортсмен Эрик Френцель показал феноменальные результаты на Олимпиаде-18 и является главным фаворитом и в этот раз. Шорт-трек. Нидерландка Сюзанна Схюлтинг обладатель олимпийского золота на прошлых играх. Скелетон. Здесь наиболее вероятным претендентом на успех видится Мартинс Дукурс из Латвии. Прыжки с трамплина. Фаворит – четырёхкратный призёр Олимпиад, обладатель золота игр в Пчёнчхане – немец Андреас Веллингер. Конькобежный спорт. В этой дисциплине фавориткой является самая титулованная из действующих спортсменов на Олимпиаде – нидерландка Ирен Вюст.

15. Сноубординг. В последней дисциплине Олимпийских игр фаворитом видят Хлою Ким из США.